Росгвардия приняла участие в антитеррористической тренировке в лицее в Балашихе

Сотрудники Росгвардии приняли участие в антитеррористической тренировке в Балашихе. Вместе с сотрудниками МВД, МЧС и ФСБ они отработали действия при обнаружении вооруженного преступника.

Тренировка была направлена на повышение уровня антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях. Сотрудники балашихинского отдела Росгвардии прибыли по сигналу «Тревоги» и отработали действия при обнаружении вооруженного преступника в лицее.

«Основной целью данных мероприятий является практическая отработка совместных действий сотрудников Росгвардии, полиции, МЧС, частных охранных предприятий, а также преподавателей и учеников при осложнении обстановки на территории объектов образования», — отметили в ведомстве.

Сейчас под охраной Росгвардии находятся более 4,6 тысячи образовательных учреждений Подмосковья.