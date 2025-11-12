Росгвардия пресекла попытку кражи в супермаркете в Сергиевом Посаде

Сотрудники Росгвардии в Сергиевом Посаде пресекли попытку кражи в супермаркете. В одном из сетевых магазинов они задержали рецидивистку. Женщину подозревают в попытке украсть колбасы и сыр в сетевом супермаркете на улице Майолика.

В одном из супермаркетов Сергиева Посада на улице Майолика неизвестная женщина сложила в пакет мясные и сырные изделия на общую сумму 2,5 тысячи рублей, после чего попыталась покинуть магазин, минуя кассу. Это заметили сотрудники охраны.

После нажатия тревожной кнопки на место прибыли росгвардейцы. Они выяснили, что 36-летняя женщина уже была судима ранее за мошенничество.

Подозреваемую передали полиции для дальнейшего разбирательства.