Росгвардия пресекла попытку кражи товаров из строительного магазина в Пушкино

Сотрудники Росгвардии пресекли попытку кражи из сетевого гипермаркета в Пушкино. Неизвестная женщина пыталась пронести мимо кассы строительные товары.

Как рассказали в ведомстве, одна из покупательниц попыталась обмануть систему самообслуживания в строительном магазине Красноармейском шоссе. Пульт централизованной охраны получил сообщение о срабатывании тревожной сигнализации, и на место выехала Росгвардия.

Стражи порядка выяснили, что неизвестная женщина вняла антикражные датчики в торговом зале, а на кассе оплатила только товары с низкой стоимость. Ущерб магазину мог составить более семи тысяч рублей.

Росгвардейцы задержали нарушительницу, ей оказалась женщина в возрасте 43 лет. Ее передали полиции для дальнейшего разбирательства.