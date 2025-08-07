Росгвардия пресекла опасное вождение автомобиля в Балашихе
Сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии пресекли опасное вождение на одной из улиц Балашихи. За рулем автомобиля находился уроженец Удмуртии в состоянии алкогольного опьянения.
Инцидент произошел, когда находившиеся на маршруте патрулирования росгвардейцы получили оперативную информацию о грубых нарушениях правил дорожного движения водителем иномарки.
Выяснилось, что мужчина создавал реальную угрозу для других машин и пешеходов.
Сотрудники вневедомственной охраны блокировали автомобиль, после чего задержали нарушителя. Затем передали его полицейским для дальнейшего разбирательства. Начата служебная проверка.
