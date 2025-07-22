Росгвардия пресекла кражу из строительного магазина в Подольске

Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя в Подольске. Мужчина планировал обокрасть строительный магазин, чтобы сэкономить на ремонте.

Мужчина в возрасте 55 лет из Климовска запланировал провести ремонт у себя дома. Чтобы сэкономить на стройматериалах, он решил обокрасть специализированный магазин. Часть товаров он складывал в тележку, а часть — в заранее подготовленную кладь.

Подозрительного покупателя заметили сотрудники магазина при помощи камер видеонаблюдения. Они нажали тревожную кнопку, после чего на место приехали сотрудники Росгвардии. Нарушителя задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.