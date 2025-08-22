Росгвардия пресекла кражу из сетевого магазина в Подмосковье

Росгвардия пресекла кражу из сетевого магазина в Подольске. Подозреваемые попытались пронести мимо кассы предметы одежды и алкогольные напитки.

Сотрудники Росгвардии получили сигнал тревоги от одного их охраняемых сетевых магазинов на Молодежной улице в Подольске. На месте они выяснили, что четверо неизвестных посетителей выбрали дорогостоящий алкоголь, куртку и несколько пар мужской и женской обуви, после чего направились к выходу, минуя кассу.

Недобросовестными покупателями оказались четверо приезжих в возрасте от 19 до 38 лет. Их задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.