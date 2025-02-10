Росгвардия пресекла кражу из гипермаркета в Одинцовском округе

Сотрудники Одинцовского отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области задержали мужчину, совершившего кражу из гипермаркета. Им оказался 29-летний местный житель.
Правоохранители приехали в магазин в селе Юдино, где сработала сигнализация. Выяснилось, что неизвестный пронес аккумуляторный шуруповерт мимо кассы. Сумма ущерба гипермаркету могла составить более 11 тысяч рублей, но охранник вовремя заметил кражу и вызвал наряд.
Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции. Он заявил, что спешил в уборную и якобы просто забыл оплатить инструмент.
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