Росгвардия пресекла 2 кражи товаров из магазинов в Балашихе

Подмосковная Росгвардия пресекла две попытки кражи из гипермаркетов в Балашихе в один день. Двое мужчин и две женщины складывали товары в сумки и пытались скрыться без оплаты.

Как рассказали в ведомстве, росгвардейцы предотвратили кражу товаров из двух гипермаркетов. Они задержали четырех нарушителей, которые складывали в сумки товары, а затем пытались скрыться, минуя кассу. Двое мужчин действовали в магазине на шоссе Энтузиастов, еще две женщины — в микрорайоне Железнодорожном. Их поведение показалось подозрительным сотрудникам охраны, и они нажали тревожные кнопки.

Всех задержанных доставили в отдел полиции, сумма ущерба устанавливается.

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