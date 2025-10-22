Росгвардия Подмосковья запустила фоточеллендж для сотрудников «Связь поколений»

В преддверии дня вневедомственной охраны Росгвардии подмосковное управление запустило творческую эстафету для сотрудников — фоточеллендж «Связь поколений». Конкурс нацелен сохранить преемственность и напомнить о богатой истории службы.

Эстафета проводится с 2018 года. Каждый год для конкурса отбирают архивные фотографии сотрудников прошлых лет. Задача росгвардейцев — повторить кадр.

Акция символизирует единство поколений, связывая ветеранов и молодых сотрудников общими ценностями и духом патриотизма.

Фоточеллендж продлится до 29 октября. Лучшие снимки опубликуют в соцсетях Главного управления Росгвардии по Московской области и на его сайте.