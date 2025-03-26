Росгвардия Подмосковья задержала подозреваемую в краже семейную пару

Тревожная кнопка сигнализации сработала в одном из гипермаркетов на Алтуфьевском шоссе. Там 46-летняя женщина и ее 56-летний супруг пытались украсть товары. Об этом передает Росгвардия Московской области.

Прибыв на место происшествия, сотрудники мытищинского отдела Росгвардии выяснили, что двое неизвестных сложили в сумку несколько неоплаченных шампуней, зубных паст, а также флакон парфюма и нижнее белье. После этого посетители торговой точки прошли мимо касс и старались скрыться в толпе.

На выходе их задержала Росгвардия. Семейную пару доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту ведется проверка.