Росгвардия Подмосковья задержала подозреваемого в обороте наркотиков

Сотрудники ОМОН «Зубр» Центра специального назначения сил оперативного реагирования и авиации Росгвардии задержали гражданина в Ступинском районе Подмосковья. Его подозревают в незаконном обороте наркотических средств.

Подозреваемый был задержан за создание нарколаборатории в арендованном доме, где изготавливал запрещенные вещества. Он приобретал все необходимое для производства через интернет и планировал сбывать готовую продукцию на территории Московской области.

После оперативных мероприятий сотрудники ОМОН «Зубр» Росгвардии и полиции задержали ранее судимого 29-летнего жителя города Домодедово. По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

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