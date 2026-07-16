Росгвардия Подмосковья задержала подозреваемого в незаконном хранении оружия

В поселке Дрожжино в Ленинском округе сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, которого подозревают в нарушении общественного порядка и незаконном хранении оружия. Поводом для выезда правоохранителей стали сообщения жителей многоквартирного дома о неизвестном, который перемещался по подъезду с предметом, внешне напоминавшим огнестрельное оружие.

По информации очевидцев, мужчина вел себя агрессивно и неадекватно, ходил по этажам с оружием в руках, чем вызвал серьезное беспокойство у жильцов. Прибывшие на место сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области установили, что подозреваемый успел скрыться в своей квартире.

Правоохранители задержали мужчину и передали его сотрудникам полиции. Как выяснилось, им оказался 35-летний приезжий, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за разбой.

Во время осмотра квартиры полицейские обнаружили под диваном охотничий самозарядный карабин. В магазине имелись патроны. Документов, подтверждающих законность хранения и ношения карабина, у владельца не было.

По предварительным данным, в момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он пояснил, что вооружился, поскольку считал, что его преследуют неизвестные.

По итогам проверки действиям задержанного дадут правовую оценку.