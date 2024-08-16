Сегодня 15:05 Росгвардия Подмосковья выехала более 32 тысяч раз по сигналу «Тревога» с января Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
Представители Росгвардии Московской области совершили почти 40 тысяч выездов на охраняемые объекты по сигналу «Тревога» с начала года. Стражи порядка задержали 17 человек, находившихся в федеральном розыске.
За семь месяцев по подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства росгвардейцы задержали свыше 25 тысяч человек. Помимо этого, в 5,6 тысячи случаев пресекли попытки нарушений, совершенных в отношении охраняемого имущества.
Новости Московской области можно обсудить в
«Суперчате 360».
Сегодня 16:34 Число пострадавших при обстрелах Шебекина выросло до трех
Сегодня 16:31 В РЖД оценили ущерб от подрыва железнодорожных путей под Рязанью
Сегодня 16:22 Помощь с новым домом. Подмосковье эвакуировало из Курской области 681 ребенка за неделю
Сегодня 16:22 Умерла актриса Тамара Скворцова
Сегодня 16:21 Встреча пенсионеров с главным врачом Центральной больницы прошла в Лобне
Сегодня 16:18 Лучших сотрудников спортшколы в Одинцове наградили ко Дню физкультурника
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте