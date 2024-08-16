Росгвардия Подмосковья выехала более 32 тысяч раз по сигналу «Тревога» с января

Представители Росгвардии Московской области совершили почти 40 тысяч выездов на охраняемые объекты по сигналу «Тревога» с начала года. Стражи порядка задержали 17 человек, находившихся в федеральном розыске.

За семь месяцев по подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства росгвардейцы задержали свыше 25 тысяч человек. Помимо этого, в 5,6 тысячи случаев пресекли попытки нарушений, совершенных в отношении охраняемого имущества.

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