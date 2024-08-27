Росгвардия Подмосковья вручила школьные рюкзаки детям из семей военных

В преддверии Дня знаний подмосковные росгвардейцы поздравили первоклассников из семей сотрудников и военнослужащих. Ребятам вручили школьные рюкзаки с канцелярией.

Заместитель начальника Росгвардии по Московской области по военно-политической работе Андрей Шелудченков вручил первоклассникам рюкзаки со всеми необходимыми для занятий письменными принадлежностями.

«Первая встреча со школой — само по себе незабываемой событие и для детей, и для их родителей. Этот день запомнится нашим будущим школьникам тем, что свой первый рюкзак они получили в такой торжественной, но дружеской, почти семейной обстановке», — отметил офицер.

Все необходимое к школе также получили ребята, родители которых сейчас находятся в командировках.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Срочная служба доступна не всем. С какими болезнями не берут в армию?

Alexey Sukhorukov/Xinhua

Восемь месяцев вместо восьми дней. Как будут спасать застрявших на МКС астронавтов

Старт Starliner, мыс Канаверал, 5 июня 2024 года. NASA

Осеннее послабление. Что такое бабье лето и когда оно будет в Москве

Petrov Sergey/news.ru

«Невыездные страны» и узаконенное беззаконие. Невеселые мысли по поводу ареста Дурова

Krisztian Elek/Keystone Press Agency

Приказ США или Израиля? Почему во Франции арестовали Павла Дурова

Основатель ВКонтакет и Telegram Павел Дуров. Pavel Durov

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте