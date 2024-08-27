Росгвардия Подмосковья вручила школьные рюкзаки детям из семей военных

В преддверии Дня знаний подмосковные росгвардейцы поздравили первоклассников из семей сотрудников и военнослужащих. Ребятам вручили школьные рюкзаки с канцелярией.

Заместитель начальника Росгвардии по Московской области по военно-политической работе Андрей Шелудченков вручил первоклассникам рюкзаки со всеми необходимыми для занятий письменными принадлежностями.

«Первая встреча со школой — само по себе незабываемой событие и для детей, и для их родителей. Этот день запомнится нашим будущим школьникам тем, что свой первый рюкзак они получили в такой торжественной, но дружеской, почти семейной обстановке», — отметил офицер.

Все необходимое к школе также получили ребята, родители которых сейчас находятся в командировках.

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