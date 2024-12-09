Росгвардия Подмосковья стала призером Спартакиады «Динамо»

Завершился сезон Спартакиады «Динамо» по служебно-прикладным и массовым видам спорта. По итогам сборная команда Росгвардии по Московской области заняла третье место.
В состав сборной вошли сотрудники и военнослужащие, участвовавшие в девяти видах соревнований: плавании, лыжах, стрельбе, кроссе, биатлону, гиревому спорту и полосе препятствий.
В торжественной обстановке 1-й заместитель председателя Московской областной организации «Динамо» Павел Рыженков поздравил победителей и вручил заместителю начальника главка полковнику Сергею Новичкову главный кубок.
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