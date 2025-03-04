Росгвардия Подмосковья стала призером чемпионата ЦФО по шахматам

В Петровском зале гостиницы «Националь» в Москве прошел чемпионат Центрального округа по шахматам. В турнире участвовали 25 команд из воинских частей и подразделений Росгвардии.

Игры проводили по швейцарской системе — каждый игрок сыграл семь партий в быстрые шахматы. Судил соревнования исполнительный директор Федерации шахмат Москвы и судья международной категории Артем Ахметов.

В командном зачете второе место заняли представители Главного управления Росгвардии по Московской области, уступив команде из Москвы. Победителям и призерам вручили медали, кубки и грамоты.