Росгвардия Подмосковья стала призером чемпионата Центрального округа по стрельбе

Фото: Главное управление Росгвардии по Московской области

 Сотрудники Росгвардии Центрального округа приняли участие в соревнованиях по стрельбе из боевого оружия. Участники выполняли упражнения с пистолетом Макарова, автоматом Калашникова и снайперской винтовкой. 

Команда Главного управления Росгвардии по Московской области заняла второе место в общем зачете. В личных состязаниях третье место в упражнении ПБ-8 заняла сотрудница СОБР, старший сержант полиции Нина Д. Победителям вручили грамоты, кубки и медали. Теперь лучших стрелков Главного управления Росгвардии по Московской области отберут для участия в Чемпионате войск национальной гвардии России.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте