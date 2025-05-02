Росгвардия Подмосковья стала призером чемпионата Центрального округа по стрельбе

Сотрудники Росгвардии Центрального округа приняли участие в соревнованиях по стрельбе из боевого оружия. Участники выполняли упражнения с пистолетом Макарова, автоматом Калашникова и снайперской винтовкой.

Команда Главного управления Росгвардии по Московской области заняла второе место в общем зачете. В личных состязаниях третье место в упражнении ПБ-8 заняла сотрудница СОБР, старший сержант полиции Нина Д. Победителям вручили грамоты, кубки и медали. Теперь лучших стрелков Главного управления Росгвардии по Московской области отберут для участия в Чемпионате войск национальной гвардии России.