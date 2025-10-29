Росгвардия Подмосковья стала призером чемпионата по рукопашному бою

В Москве прошел чемпионат Центрального округа Росгвардии по рукопашному бою. Соревнования объединили более 70 сильнейших спортсменов из региональных управлений и воинских частей. Команда Главного управления Росгвардии по Московской области заняла второе место в общекомандном зачете.

Подмосковные спортсмены также отличились в личных соревнованиях. Серебро в категории до 62 килограммов завоевал младший сержант полиции из Сергиево-Посадского отдела вневедомственной охраны. Бронзовую медаль в весовой категории до 67 килограммов получил младший сержант полиции из Электростальского отдела.

Победители и призеры получили кубки, медали и почетные грамоты. По итогам чемпионата сформируют сборную Центрального округа, которая представит регион на всероссийском первенстве войск национальной гвардии.