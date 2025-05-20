Росгвардия Подмосковья совершила 2,1 тысячи выездов по сигналу тревоги за неделю

Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность более 140 общественных мероприятий в Подмосковье за неделю, предотвратив все попытки краж. В ходе рейдов задержано свыше 960 человек, подозреваемых в различных правонарушениях.
За неделю стражи порядка совершили свыше 2,1 тысячи выездов по сигналу тревоги.
Особое внимание ведомство уделило контролю за оборотом оружия. В результате 616 проверок изъято 67 единиц и аннулировано 49 разрешений. Подразделения спецназа успешно выполнили 18 задач по силовому сопровождению мероприятий.
Как отмечают в Росгвардии, такая работа позволяет поддерживать правопорядок и безопасность в регионе.
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