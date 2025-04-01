Росгвардия Подмосковья совершила 2 тысячи выездов по сигналу тревоги за неделю
Сотрудники Росгвардии совершили свыше 2,1 тысячи выездов по сигналу тревоги за неделю. Они не допустили ни одной кражи на охраняемых объектах.
За этот период росгвардейцы также обеспечили безопасность более 120 мероприятий. По подозрению в совершении преступлений задержали более 1,1 тысячи человек.
Стражи порядка также провели более 1.2 тысячи проверок сохранности оружия и аннулировали 54 разрешения на его хранение.
Подразделениями специального назначения выполнили 32 задачи по силовому сопровождению специальных мероприятий.
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