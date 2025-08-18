Росгвардия Подмосковья провела выставку техники и вооружения

В Центральном парке в Пушкино прошла встреча с сотрудниками Росгвардии. Для жителей организовали выставку и рассказали об особенностях службы.

Гости смогли увидеть оружие и технику, которые используют росгвардейцы, а также поучаствовать в мастер-классе по разборке и сборке автомата Калашникова. Особое внимание привлекла выставка предметов времен Великой Отечественной войны, собранных сотрудниками подразделения.

Такие мероприятия помогают сохранить память о подвиге фронтовиков, воспитывают чувство патриотизма и дают возможность ближе познакомиться с работой Росгвардии и ее ролью в обеспечении безопасности.