Росгвардия Подмосковья провела выставку техники и вооружения

В Центральном парке в Пушкино прошла встреча с сотрудниками Росгвардии. Для жителей организовали выставку и рассказали об особенностях службы.
Гости смогли увидеть оружие и технику, которые используют росгвардейцы, а также поучаствовать в мастер-классе по разборке и сборке автомата Калашникова. Особое внимание привлекла выставка предметов времен Великой Отечественной войны, собранных сотрудниками подразделения.
Такие мероприятия помогают сохранить память о подвиге фронтовиков, воспитывают чувство патриотизма и дают возможность ближе познакомиться с работой Росгвардии и ее ролью в обеспечении безопасности.
Россиянам с детьми начали массово отказывать во въезде в Грузию
Жительница Южной Кореи выловила пятикилограммового морского слизня
МинЖКХ Подмосковья пригласило на работу специалистов в области водоснабжения
Недоношенного ребенка с критически низкой массой тела спасли в МОЦОМД
Более тысячи человек посетили астрономический фестиваль в Лосино-Петровском
Андрей Воробьев: аварийные службы Подмосковья перейдут на новый стандарт к октябрю
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте