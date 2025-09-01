Росгвардия Подмосковья провела уроки самообороны для школьников

Летние каникулы школьников и студентов Подмосковья прошли интересно и с пользой. Все это время сотрудники Росгвардии проводили для ребят лекции и мастер-классы. Идея акции «Каникулы с Росгвардией» — совместить отдых с патриотическим воспитанием и активным досугом.

На специально организованных площадках для ребят подготовили выставки оружия, экипировки и техники, которые используют росгвардейцы в работе. Особое внимание уделили профориентации: сотрудники рассказывали о своей службе, объясняли, какими качествами должен обладать защитник правопорядка, а также консультировали подростков по вопросам поступления в ведомственные вузы и будущей карьеры в Росгвардии.

Для школьников и студентов проводили и практические занятия: лекции по тактической медицине, уроки безопасности, мастер-классы по самообороне. Кроме того, были спортивные соревнования и игры, где дети могли проявить силу, ловкость и выносливость.