Росгвардия Подмосковья провела уроки мужества для школьников

Сотрудники Росгвардии из Московской области провели для школьников патриотические встречи в рамках акции «Каникулы с Росгвардией». В Солнечногорске бойцы отряда СОБР «Гюрза» встретились с учениками школы № 4. Они рассказали детям о своей работе, поделились историями героизма и смелости, которые проявляют при выполнении заданий.
Школьники узнали, как устроено подразделение, а также познакомились с техникой, оружием и спецсредствами, которые используют росгвардейцы.
В Серпухове сотрудники вневедомственной охраны провели встречу с ребятами из школы № 5. Им рассказали о профессии, службе в Росгвардии и о том, как можно поступить в военные вузы. Школьники примерили бронежилеты, шлемы и другие элементы экипировки, а в финале смогли посидеть за рулем служебных машин.
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