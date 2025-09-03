Росгвардия Подмосковья провела урок мужества для школьников

Сотрудники Росгвардии в Подмосковье приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Бойцы СОБР «Булат» провели урок мужества для школьников гимназии № 6 в Щелкове. Они объяснили ребятам правила личной безопасности, рассказали, как действовать в чрезвычайных ситуациях, и подчеркнули, что о любой угрозе важно сразу сообщать в специальные службы.

Памятные мероприятия также прошли в Коломне, Одинцове, Истре и Подольске. Сотрудники вневедомственной охраны рассказали школьникам о своей работе по защите граждан и поддержанию порядка, показали экипировку и служебный транспорт. В Клину росгвардейцы приняли участие в митинге, посвященном памяти жертв терроризма, почтили погибших минутой молчания и присоединились к акции «Белые журавли».

В Одинцове и Подольске для школьников организовали интерактивные занятия: показали документальные фильмы, рассказали о службе и научили, как действовать в случае опасности.