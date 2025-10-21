Росгвардия Подмосковья провела учения по задержанию преступников

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области прошли учения по поимке условных преступников. Согласно сценарию, злоумышленники пытались скрыться от преследования на автомобиле, а затем спрятались в одном из зданий.

Специалистам предстояло отработать сложный комплекс тактических приемов как на открытой местности, так и в помещении.

Они продемонстрировали слаженные действия при передвижении в составе группы по коридорам и лестничным пролетам, меткую стрельбу из разных положений, а также технику блокировки путей отхода и ликвидации опасности в ограниченном пространстве.

Особое внимание в рамках тренировки уделили действиям в условиях резко меняющейся обстановки. Росгвардейцы совершенствовали навыки оказания первой помощи, в частности, наложения жгутов при огнестрельных ранениях. Кроме того, они успешно провели эвакуацию условного пострадавшего товарища из опасной зоны.

Учения крайне важны для постоянного совершенствования профессионального мастерства. Они позволяют личному составу более эффективно решать повседневные задачи.

Сейчас подразделения вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивают безопасность более 17 тысяч объектов и около 53 тысяч мест проживания и хранения имущества жителей Подмосковья. В круглосуточном патрулировании задействованы свыше 160 экипажей.