Росгвардия Подмосковья провела тактические занятия со спецназом

На полигоне в Подмосковье прошла учебная тренировка бойцов спецподразделений ОМОН «Пересвет» и «Русич» Росгвардии. Спецназовцы стреляли из разного оружия, метали гранаты и тренировались вести огонь из-за укрытия.

Во время занятий они отрабатывали, как действовать при нападении на колонну машин и как находить и нейтрализовать условных преступников. Также использовали дроны для разведки и наведения, а еще — спецсредства связи и наблюдения. Все это помогло успешно справиться с задачами тренировки.

Напомним, в Подмосковье запустили новую образовательную программу для участников спецоперации «Герои Подмосковья». Представители общественного совета проекта рассказали губернатору Андрею Воробьеву, как инициатива поможет защитникам адаптироваться после возвращения с фронта.