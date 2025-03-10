Росгвардия Подмосковья провела праздничные программы в честь 8 Марта

В Главном управлении Росгвардии по Московской области провели торжественное мероприятие в честь Международного женского дня. Для сотрудниц службы подготовили развлекательную программу.

Сначала женщинам вручили цветы, а затем пригласили их на открытие фотовыставки, где представлены снимки сотрудниц во время выполнения служебных задач.

«Дорогие наши женщины! Вы, находясь в едином строю с мужчинами, выполняете ответственные задачи и проявляете свои лучшие профессиональные качества, даже в самых сложных условиях. Вы умеете совместить в себе настойчивость и целеустремленность с женственностью и обаянием», — отметил в поздравительной речи врио начальника Росгвардии Подмосковья полковник полиции Сергей Новичков.

Он также выразил особую благодарность женщинам-ветеранам службы.

После этого полковник милиции в отставке Иван Панков прочитал посвященное женщинам стихотворение поэта Владимира Масалова и пожелал присутствовавшим счастья и благополучия.

Завершилось празднование концертом, на котором выступил ансамбль песни и пляски отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского.