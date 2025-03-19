Росгвардия Подмосковья провела патриотические занятия для школьников

Ко Дню войск нацгвардии России сотрудники лицензионно-разрешительных отделов провели для подмосковных школьников «Уроки мужества». Занятия прошли в Мытищах, Коломне и Домодедове. Об этом сообщили в Росгвардии Московской области.
В Мытищах бойцы ведомства встретились с юными спортсменами ФОК «Олимп». Они рассказали о роли физической подготовки в службе, провели интерактивную презентацию о здоровом образе жизни и объяснили, как избежать вредных привычек. В Коломне сотрудники Росгвардии и ветеран подразделения поговорили со старшеклассниками подшефного учреждения № 14. Школьникам рассказали о службе, требованиях для поступления в ведомственные вузы и качествах, которые нужны настоящему бойцу.
В Домодедове сотрудники отдела обсудили с педагогами школы № 7 правила безопасного хранения оружия дома. Особое внимание уделили мерам, которые помогают предотвратить несчастные случаи с детьми и подростками.
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