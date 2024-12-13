Росгвардия Подмосковья провела патриотические встречи со школьниками

Сотрудники Росгвардии по Московской области провели патриотические мероприятия для школьников. В Одинцове они вместе с председателем ветеранской организации рассказали четвероклассникам лингвистической гимназии о Героях России, включая Евгения Кукарина и Максима Концова.
В школе № 18 офицер Подольского ОВО провел «Урок мужества» для кадетов, рассказывая о героизме соотечественников. Заместитель начальника вневедомственной охраны на комплексе «Байконур» стал гостем патриотического концерта, организованного студентами местного техникума. В конце мероприятия он исполнил песню Михаила Муромова «Боевым награждается орденом».
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