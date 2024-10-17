Росгвардия Подмосковья провела патриотические уроки для школьников

Сотрудники Мытищинского и Волоколамского отделов вневедомственной охраны Росгвардии Московской области провели «Уроки мужества» для школьников. Ребятам рассказали об истории подразделения, его задачах и современных методах охраны имущества.

В рамках урока школьники смогли примерить экипировку и узнать, как она используется в службе. В Росгвардии отметили, что подобные мероприятия направлены на формирование у молодежи правильного понимания работы правоохранителей по защите граждан и их имущества от преступлений.

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