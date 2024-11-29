Росгвардия Подмосковья провела патриотические мероприятия для школьников

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Московско области провели патриотические мероприятия для школьников. Встречи прошли в Серпухове и Орехово-Зуеве.

В Серпухове ребят пригласили на «День открытых дверей», где провели экскурсию по подразделению. Учащимся рассказали об истории отдела, задачах правоохранителей, а также продемонстрировали оснащение патрульного автомобиля, включая сигнально-громкоговорящую установку.

В Орехово-Зуеве для пятиклассников Ликино-Дулевской школы организовали «Урок мужества». Сотрудники Росгвардии объяснили значение войск национальной гвардии в обеспечении безопасности страны и важность сохранения памяти о подвигах предков.