Росгвардия Подмосковья провела патриотические мероприятия для школьников

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Московско области провели патриотические мероприятия для школьников. Встречи прошли в Серпухове и Орехово-Зуеве.
В Серпухове ребят пригласили на «День открытых дверей», где провели экскурсию по подразделению. Учащимся рассказали об истории отдела, задачах правоохранителей, а также продемонстрировали оснащение патрульного автомобиля, включая сигнально-громкоговорящую установку.
В Орехово-Зуеве для пятиклассников Ликино-Дулевской школы организовали «Урок мужества». Сотрудники Росгвардии объяснили значение войск национальной гвардии в обеспечении безопасности страны и важность сохранения памяти о подвигах предков.
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