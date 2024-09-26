Росгвардия Подмосковья провела для детей тренинг по взаимопомощи и саморегуляции

Психолог отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области Наталья Касьянова провела тренинг по саморегуляции и взаимопомощи. В мероприятии приняли участие воспитанники семейного центра «Чеховский».

Она рассказала о важности эмоционального благополучия. В завершении дети отработали навыки аутотренинга и визуализации, выполняя упражнения для развития коммуникации, устойчивости и уверенности в себе вместе с сотрудницей Росгвардии.

«Эти простые упражнения помогают справляться со стрессом и принимать взвешенные решения в экстремальных ситуациях, с которыми росгвардейцы сталкиваются ежедневно», — отметила Касьянова.

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