Росгвардия Подмосковья провела день открытых дверей

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области провели день открытых дверей для ребят из детского лагеря в Байконуре. Детям рассказали о работе подразделения, примерах мужества и героизма сотрудников, а также о важной роли охраны в обеспечении безопасности крупнейшего космодрома страны.
Школьники увидели оружие и спецсредства, которые используют росгвардейцы, и приняли участие в мастер-классе по разборке и сборке автомата Калашникова.
Такие встречи помогают детям лучше понять работу правоохранителей, воспитывают уважение к их профессии и могут вдохновить на выбор будущей службы.
