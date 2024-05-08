Росгвардия Подмосковья присоединились к «Бессмертному автополку» | 360°

Подмосковье

08 мая 2024, 13:09

Росгвардия Подмосковья присоединились к «Бессмертному автополку»

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Представители Росгвардии Московской области присоединились к акции «Бессмертный автополк». Стражи порядка разместили более чем на ста служебных автомобилях портреты ветеранов Великой Отечественной войны.

Всероссийская акция стала символом патриотизма. Росгвардейцы выражают уважение поколению победителей и чтут память о тех, кто в трудные годы отстаивал свободу и независимость страны.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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