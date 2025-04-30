Росгвардия Подмосковья приняла участие в патриотической акции «Лес Победы»

Сотрудники Росгвардии Подмосковья, ветераны и кадеты приняли участие в экологической и патриотической акции «Лес Победы». Ее проводят в память о погибших в Великой Отечественной войне.
Участники акции посадили деревья в разных уголках Подмосковья. В Солнечногорске росгвардейцы озеленили территорию парка, где во время войны проходили ожесточенные бои, а в Подольске сотрудники ведомства вместе с кадетами высадили саженцы возле школы. Такие мероприятия помогают молодежи лучше понять важные события истории и воспитывают уважение к своей стране.
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