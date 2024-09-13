Росгвардия Подмосковья приняла участие в открытии памятника бойцам СВО

В Ступине на бульваре Победы открыли памятник местным жителям — участникам специальной военной операции. К торжественному мероприятию присоединились сотрудники Росгвардии Московской области.

Сотрудники местного отдела вневедомственной охраны Росгвардии, ветераны, юнармейцы и семьи участников СВО возложили цветы к мемориалу и почтили павших минутой молчания. Ветераны и матери погибших выразили свои слова благодарности и скорби.

Мемориал выполнили в виде щита, символизирующего защиту и мир. Треугольные элементы олицетворяют стойкость защитников, а прорезь в нише — скорбь о тех, кто не вернулся.

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