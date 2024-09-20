Росгвардия Подмосковья приняла участие в экоакции по сохранению леса в Клину

Сотрудники Клинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии присоединились к всероссийской акции «День в лесу. Сохраним лес вместе». Мероприятие прошло в Сестрорецком парке.

Акция проводится ежегодно и направлена на восстановление лесов. Росгвардейцы вместе с жителями, школьниками и волонтерами высадили более 100 саженцев деревьев.

«Мы рады, что можем внести свой вклад в сохранение окружающей среды. Это наш город, наш дом, важно заботится о нем не на словах, а совершая конкретные действия», — отметил сотрудник Клинского ОВО капитан полиции Дмитрий Ежов.

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