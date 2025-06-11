Росгвардия Подмосковья приняла участие в донорской акции

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области поучаствовали в большой акции по сдаче крови. Мероприятие прошло в Красногорской городской больнице № 1. Его приурочили к Всемирному дню донора.
Перед тем как сдать кровь, все прошли медосмотр и заполнили анкету, где подтвердили, что чувствуют себя хорошо и не имеют проблем со здоровьем. В акции участвовали как новички, так и опытные доноры, которые уже не раз сдавали кровь и даже получили звание «Почетный донор России».
Медики станции переливания поблагодарили всех участников за помощь и готовность поддержать тех, кто в этом действительно нуждается.
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