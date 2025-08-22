Росгвардия Подмосковья приняла участие в автопробеге ко Дню флага

В Реутове перед зданием администрации прошло патриотическое мероприятие. Сотрудники Росгвардии вместе с представителями власти, общественных организаций и жителями города развернули большой российский флаг в знак уважения к истории, традициям и ценностям страны.

После этого колонна служебных автомобилей Росгвардии вместе с другими участниками акции проехала по улицам Подмосковья, показывая единство граждан.

Эта акция проводится не первый год и каждый раз объединяет все больше людей, передавая чувство патриотизма новым поколениям.