Росгвардия Подмосковья пресекла попытку кражи в супермаркете

Стражи порядка получили сигнал с тревожной кнопки из магазина на Лопасненской улице. Прибыв на место, росгвардейцы обнаружили, что мужчина спрятал в рюкзак более 20 плиток шоколада и пытался уйти, не заплатив. Злоумышленником оказался 35-летний житель Алтайского края. Ранее он уже похищал из этого же магазина средства личной гигиены и около 50 шоколадок. Общий ущерб мог составить около 33 тысяч рублей.