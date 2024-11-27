Росгвардия Подмосковья пресекла еще 2 кражи из гипермаркета

В Одинцове сотрудники вневедомственной охраны подмосковного главка Росгвардии пресекли две кражи в одном гипермаркете. Сначала они задержали 24-летнего мужчину, который нашел верхнюю одежду без антикражных магнитов, надел ее и попытался уйти, не заплатив.
На следующий день в тот же магазин пришла женщина. На кассе самообслуживания она оплатила только дешевый товар, присвоив вещи на сумму свыше шести тысяч рублей. Стражи порядка задержали злоумышленницу на выходе.
Обоих нарушителей передали полиции. Сейчас по данному факту проводятся проверки.
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