Росгвардия Подмосковья пресекла 40 краж с охраняемых объектов с января

С начала 2025 года сотрудники Росгвардии в Подмосковье предотвратили 40 краж на охраняемых объектах, быстро реагируя на подозрительные действия. Благодаря оперативным действиям удалось задержать 55 подозреваемых, семь из которых были в розыске. Кроме того, за разные административные нарушения задержали более 13 тысяч человек.

Сейчас под охраной Росгвардии находится свыше восьми тысяч объектов — от банков и больниц до офисов, квартир, магазинов и дач. Так, в феврале в Ленинском округе сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, которые залезли в магазин с намерением ограбить его. Они пытались вскрыть кассу, но их успели остановить.

Напомним, защитить свое имущество можно с помощью тревожной кнопки. Она бывает стационарной, переносной или в виде брелока — ее удобно носить с собой. Если что-то случается, сигнал моментально передается на пульт охраны, и ближайший наряд быстро приезжает на место, чтобы задержать нарушителя.