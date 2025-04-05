Росгвардия Подмосковья помогла транспортировать ракеты на космодроме «Байконур»

Сотрудники вневедомственной охраны, работающие на территории комплекса «Байконур», обеспечили безопасность при перевозке ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-27» к стартовой площадке. Об этом сообщили в Росгвардии Московской области.
На борту будут космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким — они отправятся в длительную экспедицию на МКС.
Запуск ракеты с космодрома Байконур запланирован на 8 апреля в 08:47. Полет приурочили к 80-летию Победы, поэтому ракета получила название «Ракета Победы».
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