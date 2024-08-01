Росгвардия Подмосковья отработала свыше 36 тысяч вызовов за полгода

Ежегодно 1 августа сотрудники дежурной службы Росгвардии и военнослужащие отмечают свой профессиональный праздник. Представители правоохранительных органов рассказали о повседневной работе и результатах за шесть месяцев 2024 года.

Оперативные дежурные подмосковного главного управления Росгвардии круглосуточно осуществляют сбор и обработку информации, координируют действия патрулей вневедомственной охраны, а также организуют выезды специальных подразделений ОМОН и СОБР.

В своей работе дежурные тесно сотрудничают с представителями других силовых структур и проводят ежедневный мониторинг всех направлений служебной деятельности. Они включают в себя сбор и обобщение оперативной информации в круглосуточном режиме, а также принятие мер для успешного выполнения поставленных задач.

За первые шесть месяцев этого года сотрудники обработали более 36 тысяч сообщений, поступивших по сигналу «Тревога» с охраняемых объектов, в том числе в результате совместной работы с коллегами из полиции.

Слаженная и профессиональная работа подразделения обеспечивает безопасность и порядок в Московской области.

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