Росгвардия Подмосковья отработала ликвидацию чрезвычайных ситуаций
Сотрудники отделения ОМОН «Пересвет» Главного управлению Росгвардии Московской области принимали участие в учениях МЧС России. Специалисты отработали операции по ликвидации условных диверсантов.
Традиционные ежегодные учения, проводимые в рамках международного форума «Комплексная безопасность», прошли на полигоне Ногинского центра МЧС. Завершающим активом масштабных учебных мероприятий стал показ, в рамках которого участвовали сотрудники ОМОН Росгвардии.
Сотрудники специального отделения успешно отработали задержание условных вооруженных преступников, планировавших диверсионные действия на объектах инфраструктуры города.
Демонстрационные учения объединили российских спасателей, представителей Росгвардии и полиции, а также коллег из стран-участников БРИКС.
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