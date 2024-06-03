Росгвардия Подмосковья отработала ликвидацию чрезвычайных ситуаций

Фото: Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

Сотрудники отделения ОМОН «Пересвет» Главного управлению Росгвардии Московской области принимали участие в учениях МЧС России. Специалисты отработали операции по ликвидации условных диверсантов.

Традиционные ежегодные учения, проводимые в рамках международного форума «Комплексная безопасность», прошли на полигоне Ногинского центра МЧС. Завершающим активом масштабных учебных мероприятий стал показ, в рамках которого участвовали сотрудники ОМОН Росгвардии.

Сотрудники специального отделения успешно отработали задержание условных вооруженных преступников, планировавших диверсионные действия на объектах инфраструктуры города.

Демонстрационные учения объединили российских спасателей, представителей Росгвардии и полиции, а также коллег из стран-участников БРИКС.

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