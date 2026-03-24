Росгвардия Подмосковья отметит 10-летие в этом году

В этом году Росгвардия отмечает 10-летие со дня образования и 215-летие войск правопорядка. В Подмосковье сотрудники ведомства регулярно участвуют в социально значимых акциях и помогают делать регион безопасным.

Сотрудники и военнослужащие Росгвардии в Подмосковье выполняют целый ряд задач. В их числе – охрана правопорядка, важных государственных объектов, имущества жителей, контроль соблюдения правил сохранности оружия. Они участвуют в борьбе с терроризмом и экстремизмом, неся службу и за пределами региона. Некоторые служащие спецподразделений также участвуют в СВО.

Росгвардейцы регулярно становятся частью социальных акций, собирают гуманитарную помощь, сдают донорскую кровь, посещают детские дома и интернаты. Они оказывают поддержку семьям ветеранов и тем, кто остался без кормильцев.