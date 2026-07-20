Росгвардия Подмосковья организовала экскурсию для школьников в Серпухове

В Серпухове сотрудники отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области провели экскурсию для школьников из городского лагеря труда и отдыха. Мероприятие состоялось 18 июля и было приурочено к юбилею войск национальной гвардии страны.

Гостями подразделения стали 25 подростков. Вместо традиционной лекции ребята получили возможность узнать о службе из первых уст.

Исполняющий обязанности начальника Серпуховского ОВО майор полиции Роман К. рассказал о работе вневедомственной охраны и ее роли в обеспечении безопасности жителей и организаций. По его словам, под охраной подразделения находится около 1100 объектов — от квартир и гаражей до магазинов и медицинских учреждений.

Особый интерес у школьников вызвало знакомство со служебной экипировкой. Ребята смогли примерить бронежилеты и защитные шлемы, а также побывать внутри патрульного автомобиля со спецсигналами. Кроме того, сотрудники Росгвардии провели беседу о правовой ответственности, рассказав подросткам о последствиях противоправных поступков и важности осознанного выбора.

Такие встречи помогают молодежи лучше узнать о службе, формируют чувство ответственности и патриотизма. Подобные мероприятия проходят регулярно: сотрудники вневедомственной охраны посещают школы и детские сады, а старшеклассникам рассказывают о возможностях обучения в профильных вузах.

В завершение экскурсии школьники поблагодарили сотрудников Росгвардии за интересную встречу.