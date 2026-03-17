Росгвардия Подмосковья обеспечили безопасность перевозки ракеты на «Байконуре»

Сотрудники подмосковной Росгвардии обеспечили безопасность перевозки ракеты-носителя «Союз» с грузовым космическим кораблем «Прогресс МС-33» на космодроме «Байконур». Ее планируют запустить 22 марта.

В состав груза вошло оборудование для научных экспериментов, продукты, топливо, кислород, лекарства и костюмы для экипажа.

В ходе транспортировки росгвардейцы реализовали комплекс мер по безопасности и сохранности техники.

«Правоохранители осуществляли контроль пропускного режима на маршрутах следования, обеспечивали охрану периметра перевозки, а также взаимодействовали с профильными службами космодрома для скоординированной и бесперебойной работы», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники Росгвардии Подмосковья вносят большой вклад в обеспечение правопорядка и безопасности на территории Байконура.