Росгвардия Подмосковья обеспечила безопасную транспортировку ракеты на Байконуре
Сотрудники вневедомственной охраны подмосковного главка Росгвардии, которые находятся на космодроме Байконур, обеспечили безопасную транспортировку ракеты-носителя «Союз-2.1 б» и транспортного грузового корабля «Прогресс МС-32». Старт намечен на 18:54 четверга, 11 сентября.
Экипаж российского сегмента Международной космической станции получит топливо, научную аппаратуру, сменную одежду, продукты питания и питьевую воду.
Сотрудники Росгвардии регулярно принимают участие в обеспечении безопасности транспортировки ракетно-космической техники.
Специалисты контролируют соблюдение пропускного режима, охраняют периметр перевозки, обеспечивают порядок на маршруте следования колонны, а также взаимодействуют с профильными службами космодрома.