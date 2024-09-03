Росгвардия Подмосковья обеспечила безопасность свыше 120 мероприятий за неделю

Экипажи вневедомственной охраны совершили более 1,4 тысячи выездов по сигналам «Тревога» с охраняемых объектов за неделю. Благодаря скоординированным действиям росгвардейцев, кражи на этих объектах удалось предотвратить. В результате подозрений в преступлениях и нарушениях административного законодательства стражи порядка задержали свыше 450 человек.

Сотрудники лицензионно-разрешительных подразделений провели более 520 проверок по обеспечению сохранности оружия у граждан и организаций. Из незаконного оборота за указанный период изъяли 114 единиц оружия, а также составили 277 административных протоколов за нарушения законодательства в сфере контроля оборота оружия.

Отмечается, что подразделениями спецназначения выполнено 29 задач по силовому сопровождению специальных мероприятий.

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