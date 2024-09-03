Росгвардия Подмосковья обеспечила безопасность свыше 120 мероприятий за неделю

Экипажи вневедомственной охраны совершили более 1,4 тысячи выездов по сигналам «Тревога» с охраняемых объектов за неделю. Благодаря скоординированным действиям росгвардейцев, кражи на этих объектах удалось предотвратить. В результате подозрений в преступлениях и нарушениях административного законодательства стражи порядка задержали свыше 450 человек.